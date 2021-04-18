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9:54, 18 апреля 2021 года С января по март орловская Росгвардия изъяла 148 ед. оружия Также Центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) аннулировал 86 лицензий на право хранения и ношения вооружения.





Трехмесячные итоги работы ЦЛРР управления Росгвардии выявили 276 нарушений оружейного законодательства. Помимо 86 аннулированных лицензий, росгвардейцы изъяли у орловцев 148 единиц оружия и 41 патрон. Добровольно жители региона избавились от 15 единиц оружия и 178 патронов – это, кстати, избавляет от уголовной ответственности, а за каждую единицу вооружения и боеприпасов Росгвардией выплачивается вознаграждение.



Всего в области насчитывается 23 тысячи вооруженных орловцев, которые держат у себя в общей сложности 36 тысяч единиц оружия. Подавляющая часть этого арсенала – 27 тысяч единиц – приходится на гладкоствольные ружья. Еще 5 тысяч – это газовое и травматическое оружие, или иными словами – огнестрельное оружие ограниченного поражения. Также в области держат 4 тысячи экземпляров оружия с нарезным стволом, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.





Артём Ежаков



