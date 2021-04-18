воскресенье 18.04.2021 12:07:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:54, 18 апреля 2021 года

С января по март орловская Росгвардия изъяла 148 ед. оружия

Также Центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) аннулировал 86 лицензий на право хранения и ношения вооружения.


Трехмесячные итоги работы ЦЛРР управления Росгвардии выявили 276 нарушений оружейного законодательства. Помимо 86 аннулированных лицензий, росгвардейцы изъяли у орловцев 148 единиц оружия и 41 патрон. Добровольно жители региона избавились от 15 единиц оружия и 178 патронов – это, кстати, избавляет от уголовной ответственности, а за каждую единицу вооружения и боеприпасов Росгвардией выплачивается вознаграждение.

Всего в области насчитывается 23 тысячи вооруженных орловцев, которые держат у себя в общей сложности 36 тысяч единиц оружия. Подавляющая часть этого арсенала – 27 тысяч единиц – приходится на гладкоствольные ружья. Еще 5 тысяч – это газовое и травматическое оружие, или иными словами – огнестрельное оружие ограниченного поражения. Также в области держат 4 тысячи экземпляров оружия с нарезным стволом, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.