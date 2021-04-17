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10:55, 17 апреля 2021 года Утром понедельника орловцы не смогут воспользоваться рядом телерадиоканалов Отключение эфирного вещания пройдет 19 апреля – с 02:00 до 11:00.





По информации пресс-службы мэрии Орла, отключение связано с профилактическими работами в п. Телецентр. Будут заглушены следующие телерадиоканалы: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ».





Артём Ежаков



