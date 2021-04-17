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12:56, 17 апреля 2021 года Более 2 тыс. подопечных орловской соцзащиты вакцинировались от коронавируса Это более 63% от общего числа получателей услуг от профильного департамента.





Во время заседания регионального штаба глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина заявила, что в регионе полностью завершили вакцинацию 2 160 получателей соцуслуг, 1 336 из них – это постояльцы стационарных учреждений. Также завершили прививочный курс 958 сотрудников подведомственных учреждений – сообщает сайт областного правительства.



Напомним, что сейчас стационарные учреждения социальной защиты работают в закрытом режиме. Власти неоднократно заявляли, что их откроют для посещений лишь после коллективной иммунизации персонала и постояльцев в не менее чем 60%.





Артём Ежаков



