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17:57, 17 апреля 2021 года Яблоневый сад нуждается в защите от вредителей Как избежать нашествия вредителей и вспышки болезней в плодовом саду, и можно ли получить богатый и экологически чистый урожай? На эти вопросы ответили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур.





В Институте селекции плодовых культур стартовала обработка деревьев от зимующих вредителей. Проходит она, естественно, не вручную, поскольку надо успеть в течение нескольких дней опрыскать около 160 гектаров семечковых и косточковых. Как говорят специалисты, в этом деле нужно ориентироваться на погоду. Палящее солнце - противопоказано, а дождь смоет все старания. Идеальное время - безветренное утро сухого дня. За период вегетации деревья обрабатывают в среднем до десяти раз. Это делается для того, чтобы победить вредителей, а их ни много ни мало более 50 видов.



Один из самых опасных - яблонный цветоед. Он активизируется в начале цветения и повреждает почки. Поселившись в саду, поставит крест на урожае. Весенняя обработка уничтожит вредителя в зародыше и не допустит размножения вредоносных грибков. При отсутствии обработок урожайность может снизиться до 50-60%. Подпортят вредители и внешний вид фруктов, а также снизят и иммунитет дерева.



Галина Носонова, заведующая лабораторией защиты растений: «После обработки медьсодержащим препаратами деревья покрываются голубым оттенком - мы видим, что на деревьях на веточках образуется пленка, которая защищает полностью дерево».

Если не хотите делиться урожаем с вредителями, то от претендентов на него стоит избавиться. Обработать перед началом цветения следует все плодовые деревья, кустарники и ягоды, только средство нужно использовать в разной концентрации. В домашних садах достаточно четырех опрыскиваний, главное не пропустить тот самый момент, а за месяц до снятия плодов борьбу с вредителями лучше прекратить.





Анна Вайсергисер



