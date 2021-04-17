Главная » Новости



8:59, 17 апреля 2021 года Трое орловцев примут участие во Всероссийском шахматном чемпионате среди пенсионеров Турнир пройдет 27 апреля - в онлайн-формате.





Во Всероссийском шахматном чемпионате будут участвовать пенсионеры из более 45 субъектов страны. Традиционно все они – победители отборочных этапов.



Орловскую область представят Сергей Себелев из Малоархангельского района, Александр Снурницын из Болховского и Галина Гриценко из Ливенского районов.



Соревнования пройдут в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в семь туров. Победители и призеры турнира смогут проверить свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Федосеевым. А оценивать шахматные партии будет судейская команда во главе с Никитой Павловым – арбитром FIDE (FA), спортивным судьей всероссийской категории.



Напомним, организатором турнира выступит Союз пенсионеров России при поддержке Федерации шахмат России и при содействии Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства спорта РФ, Пенсионного фонда России и некоммерческой организации «Русская шахматная традиция».



Площадкой для соревнования участников станет игровой шахматный портал lichess.org. Во время проведения соревнования на официальном сайте Союза пенсионеров России (www.rospensioner.ru) и на канале Youtube будет организована онлайн-трансляция.





Орловское Информбюро



