суббота 17.04.2021 16:23:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:59, 17 апреля 2021 года

Трое орловцев примут участие во Всероссийском шахматном чемпионате среди пенсионеров

Турнир пройдет 27 апреля - в онлайн-формате.


Во Всероссийском шахматном чемпионате будут участвовать пенсионеры из более 45 субъектов страны. Традиционно все они – победители отборочных этапов.

Орловскую область представят Сергей Себелев из Малоархангельского района, Александр Снурницын из Болховского и Галина Гриценко из Ливенского районов.

Соревнования пройдут в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в семь туров. Победители и призеры турнира смогут проверить свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Федосеевым. А оценивать шахматные партии будет судейская команда во главе с Никитой Павловым – арбитром FIDE (FA), спортивным судьей всероссийской категории.

Напомним, организатором турнира выступит Союз пенсионеров России при поддержке Федерации шахмат России и при содействии Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства спорта РФ, Пенсионного фонда России и некоммерческой организации «Русская шахматная традиция».

Площадкой для соревнования участников станет игровой шахматный портал lichess.org. Во время проведения соревнования на официальном сайте Союза пенсионеров России (www.rospensioner.ru) и на канале Youtube будет организована онлайн-трансляция.


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.