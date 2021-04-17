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11:38, 17 апреля 2021 года От коронавируса скончалось трое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





17 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 54 случая коронавирусной инфекции (всего – 33 433). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучая коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 876 человек. Накануне выписан 91 орловец (всего – 31 024). От последствий болезни скончалось 533 жителя региона (+3 летальных исхода). Суточная заболеваемость в России – 9 321 (всего – 4 693 469), число выздоровевших – 8 832 (всего – 4 319 389). Общее число летальных исходов – 105 193 (+ 398 случаев за сутки). На лечении – 268 887 человек. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



