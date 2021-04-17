С начала года орловские суды не оправдали ни одного обвиняемого

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13:45, 17 апреля 2021 года
С начала года орловские суды не оправдали ни одного обвиняемогоОб этом было заявлено на заседании коллегии областного СУ СК.
Правоохранители обсудили итоги работы Следственного комитета за январь – март текущего года. Так, следователи добились стопроцентной раскрываемости уголовных дел об убийствах, изнасилованиях и причинениях тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Помимо этого, на 66% уменьшилось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть.
На заседании было отмечено, что возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких уголовных дел, а также дел коррупционной направленности. Кроме этого, следователям удалось закрыть 16 «глухарей» – преступлений прошлых лет.
Всего за истекший период следователям поступило 893 обращения, по которым было возбуждено 151 уголовное дело. В производстве сыщиков находилось 386 расследований, из которых 151 было окончено. По уголовным делам удалось возместить 19,1 тыс. рублей.
Ни один из участников уголовных судопроизводств в 1-м квартале нынешнего года не был оправдан и реабилитирован – коллегия связала это с повышением качества предварительного следствия, сообщает
сайт областного СУ СК.
Фото: Следственное управление СК РФ по Орловской области
Артём Ежаков