С начала года орловские суды не оправдали ни одного обвиняемого

Об этом было заявлено на заседании коллегии областного СУ СК.

Правоохранители обсудили итоги работы Следственного комитета за январь – март текущего года. Так, следователи добились стопроцентной раскрываемости уголовных дел об убийствах, изнасилованиях и причинениях тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Помимо этого, на 66% уменьшилось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть.



На заседании было отмечено, что возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких уголовных дел, а также дел коррупционной направленности. Кроме этого, следователям удалось закрыть 16 «глухарей» – преступлений прошлых лет.



Всего за истекший период следователям поступило 893 обращения, по которым было возбуждено 151 уголовное дело. В производстве сыщиков находилось 386 расследований, из которых 151 было окончено. По уголовным делам удалось возместить 19,1 тыс. рублей.

