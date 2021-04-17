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14:24, 17 апреля 2021 года В Орловской области ремонтируют 10 километров дороги «Болхов – Орел – Витебск» Работы, выполняемые ГУП ООО «Дорожная служба» и оцененные в 75 миллионов рублей, должны завершиться к 30 июня.





Асфальт на десятикилометровом участке дороги регионального значения «Болхов – Орел – Витебск» уложат в два слоя – основной и выравнивающий. Согласно технологии, верхний слой дорожного покрытия будет пятисантиметровой толщины. Также здесь отремонтируют инженерные коммуникации.

В работе подрядчику помогают местные дорожники. Чтобы уложиться к 30 июня, бригады работают по 12 часов – с 7 утра до 7 вечера, В работе подрядчику помогают местные дорожники. Чтобы уложиться, бригады работают по 12 часов – с 7 утра до 7 вечера, сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



