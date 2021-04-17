суббота 17.04.2021 16:23:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:51, 17 апреля 2021 года

С начала года на Орловщине увеличилось медицинское и текстильное производство

С января по март текущего года объемы выпуска этой продукции увеличились на 70%.


Общий рост производства по итогам первого квартала 2021 года составил 7,5%. С января по март на 70% увеличилось производство лекарств, медицинских принадлежностей и текстиля. 
 
Также вырос выпуск бумаги и бумажных изделий (+28%). Меньший рост показали организации водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (+24,2%), предприятия по выпуску напитков (+20,6%), организации энергетического сектора (+18%), компании по производству резиновых и пластмассовых изделий (+13,1%), пищевых продуктов (10,8%), а также обрабатывающие организации (+4,9%) и производства прочей неметаллической минеральной продукции (+2,5%), сообщает региональный информационный портал.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.