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14:51, 17 апреля 2021 года С начала года на Орловщине увеличилось медицинское и текстильное производство С января по март текущего года объемы выпуска этой продукции увеличились на 70%.





Общий рост производства по итогам первого квартала 2021 года составил 7,5%. С января по март на 70% увеличилось производство лекарств, медицинских принадлежностей и текстиля.

Также вырос выпуск бумаги и бумажных изделий (+28%). Меньший рост показали организации водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (+24,2%), предприятия по выпуску напитков (+20,6%), организации энергетического сектора (+18%), компании по производству резиновых и пластмассовых изделий (+13,1%), пищевых продуктов (10,8%), а также обрабатывающие организации (+4,9%) и производства прочей неметаллической минеральной продукции (+2,5%), сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



