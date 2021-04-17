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16:02, 17 апреля 2021 года Новодеревеньковские аграрии начали посадку ранних зерновых В районе уже посеяно более 2 тыс. га яровых зерновых и бобовых культур из запланированных 17,8 тыс. гектаров.





Параллельно с посевными работами, ведутся подготовительные мероприятия по подкормке сельхозкультур и почвы под посадку.





Фото пресс-службы губернатора Орловской области В этом году в Новодеревеньковском районе под сельскохозяйственные растения отведено 60,3 тыс. га, из которых зерновые займут площадь в 45 тыс. га, 5,3 тыс. га отдано под подсолнечник, 5 тыс. га – под рапс, 3,5 тыс. га – под сою, сообщает пресс-служба областного правительства.Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Артём Ежаков



