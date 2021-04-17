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Главная » Новости

13:20, 17 апреля 2021 года

Андрей Клычков рассказал о приоритетных направлениях развития предпринимательства

В пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил на пленарной сессии «Экономическое развитие России в горизонте до 2030 года. Приоритетные направления развития предпринимательства» в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит в Калининградской области.


Глава региона обратился к Минэкономразвития России с просьбой рассмотреть возможность докапитализации Фонда микрофинансирования, поскольку именно поддержка Фонда, предоставляющего льготные микрозаймы, позволила бизнесу преодолеть сложный период, связанный с пандемией коронавируса.
 
«Сегодня в первую очередь важно четко определить работу организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и органов государственной власти по поддержке приоритетных отраслей», - подчеркнул Андрей Клычков
 
При этом Клычков отметил, что для Орловщины актуальны такие направления, как генетика, селекция, семеноводство.

Фото и видео со страницы Андрея Клычкова «ВКонтакте».



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