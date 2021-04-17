Главная » Новости



13:20, 17 апреля 2021 года Андрей Клычков рассказал о приоритетных направлениях развития предпринимательства В пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил на пленарной сессии «Экономическое развитие России в горизонте до 2030 года. Приоритетные направления развития предпринимательства» в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит в Калининградской области.





Глава региона обратился к Минэкономразвития России с просьбой рассмотреть возможность докапитализации Фонда микрофинансирования, поскольку именно поддержка Фонда, предоставляющего льготные микрозаймы, позволила бизнесу преодолеть сложный период, связанный с пандемией коронавируса. «Сегодня в первую очередь важно четко определить работу организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и органов государственной власти по поддержке приоритетных отраслей», - подчеркнул Андрей Клычков.



Фото и видео со При этом Клычков отметил, что для Орловщины актуальны такие направления, как генетика, селекция, семеноводство.Фото и видео со страницы Андрея Клычкова «ВКонтакте».





Орловское Информбюро



