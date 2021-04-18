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12:23, 18 апреля 2021 года От коронавируса скончались ещё двое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





18 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 55 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 488). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 836 человек. Накануне выписано 93 орловца (всего – 31 117). От последствий болезни скончалось 535 жителей региона (+2 летальных исхода). Суточная заболеваемость в России – 8 632 (всего – 4 702 101), число выздоровевших – 7 391 (всего – 4 326 780). Общее число летальных исходов – 105 582 (+389 случаев за сутки). На лечении – 269 739 человек. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



