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9:48, 19 апреля 2021 года

В Орловской области снизилась безработица

Тенденция к сокращению числа соискателей трудоустройства продолжается с сентября минувшего года.


Согласно отчету Орелстата, в марте 2021 года на учете в службах занятости состояли 4,6 тыс. жителей региона – примерно на 500 человек меньше, чем в феврале. Месяц назад официально безработными считались 3,8 тыс. орловцев (-700 человек к февралю), и 3,1 тыс. из них получало пособие. В первый весенний месяц работу нашли 407 человек, статус безработного был присвоен 727 жителям региона.

Неделю назад губернатор Клычков спрогнозировал скорое возращение уровня безработицы к «доковидным» показателям. По словам главы региона, на это потребуется от полутора до двух месяцев. Напомним, что пиковый показатель безработицы в регионе пришелся на август – тогда в службах занятости было зарегистрировано 14,3 тыс. человек.

Как следует из другого отчета территориального органа службы статистики, работодатели заявили в службы занятости о наличии 7,6 тыс. вакансий. Потребность в сотрудниках, согласно документу, растет с минувшего декабря.


Артём Ежаков
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