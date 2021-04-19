Главная » Новости



10:02, 19 апреля 2021 года В Орле отказались от Единой транспортной карты Продажа и пополнение электронных проездных билетов длительного пользования на 30 и 50 поездок завершаются с 1 мая. Это касается всех видов общественного транспорта.





Единые транспортные карты (ЕТК), которые были куплены и пополнены до 30 апреля, продолжат действовать до 1 августа, однако продлить их действие в дальнейшем будет невозможно. Льготные проездные для школьников и пенсионеров остаются нетронутыми – по ним стоимость поездки по-прежнему составляет 9 рублей.



Мэрия обосновывает решение отказа от ЕТК грядущим повышением транспортного тарифа – это потребовало бы пересмотра цен на Единую транспортную карту, которая в итоге стала бы невыгодной. Кроме этого, из всей структуры платежей в транспорте на долю ЕТК приходится не более 2%, сообщает пресс-служба городской администрации.





Артём Ежаков



