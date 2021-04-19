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10:51, 19 апреля 2021 года

Под Орлом в пожаре пострадал двухлетний ребенок

Он получил ожоги в ходе эвакуации из горящего двухэтажного дома. Его пришлось госпитализировать, его жизни ничего не угрожает.


Возгорание в двухэтажном здании в деревне Переведеновка Покровского района произошло 18 апреля. Спасателей уведомили о случившемся в 17:40. В загоревшемся доме находились 7 человек, из них 3 ребенка. В ходе самостоятельной эвакуации они покинули здание, но мальчик 2019 года рождения получил ожоги. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, не дав огню перебраться на соседние строения. Причины произошедшего выясняются.

За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 28 раз, из них 6 выездов на – ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия и помощь населению.

Пресс-служба областного ГУ МЧС напоминает основные правила пожарной безопасности:

• Не оставляйте без присмотра малолетних детей;
• Вовремя ремонтируйте электропроводку;
• Не перегружайте электросеть;
• Не нарушайте правила эксплуатации отопительных приборов;
• Если Вы заметили возгорание, сразу покиньте помещение и вызовите пожарных по телефонам 01, 101 или 112.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


Артём Ежаков
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