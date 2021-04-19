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11:10, 19 апреля 2021 года Фасад мценского ЗАГСа начали ремонтировать Ранее состояние здания высмеяли в юмористической передаче «Однажды в России».





Передача, в которой фигурировал ЗАГС Мценска и Мценского района, вышла в конце марта, и, как сообщает газета «Мценский край», рабочие ООО СКФ «Арго» приступили к ремонту фасада здания.



Фото сообщества газеты «Мценский край» «ВКонтакте»





Артём Ежаков



