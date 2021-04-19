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11:21, 19 апреля 2021 года Орловский СК изучит обстоятельства пожара с пострадавшим двухлетним ребенком Мальчик получил ожоги в ходе самостоятельной эвакуации жильцов из горящего дома.





Возгорание двухэтажного дома в деревне Переведеновка Покровского района произошло 18 апреля. В здании, помимо пострадавшего мальчика, находились ещё 6 человек – 4 взрослых и 2 ребенка. Жильцы сами покинули здание, и во время эвакуации малыш получил ожоги. Его доставили в местную ЦРБ, сейчас состояние ребенка удовлетворительное.



Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, по факту пожара возбуждена доследственная проверка, в рамках которой установят причины произошедшего и примут соответствующее процессуальное решение.





Артём Ежаков



