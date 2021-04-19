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11:22, 19 апреля 2021 года В Мценске наводят чистоту В минувшую пятницу в городе и других населенных пунктах района прошел субботник.





16 апреля в Мценске убрали территорию сквера «Вечный огонь». Там трудились сотрудники городской администрации во главе с мэром Андреем Беляевым, а также учащиеся гимназии. Приводили в порядок и городской парк – там наводили чистоту школьники.



Представители администрации Мценского района также вышли на субботник под руководством главы района Ивана Грачева. Они в порядок приводили братские захоронения, вели уборку вдоль дорог, высаживали деревья и убирали территорию монастыря св. Кукши, пишет газета «Мценский край».



Наводили порядок и в волковском парке. Там трудились представители органов власти, работники образовательных учреждений и воинской части. Здесь уборкой территории не ограничились – были высажены кусты сирени, саженцы яблонь и лип.



фото газеты «Мценский край»









Орловское Информбюро



