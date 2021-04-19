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11:55, 19 апреля 2021 года

Орловские кладбища превращаются в мусорные полигоны

В этом виноваты не только те, кто обязан, но не успевает вывозить мусор, но и посетители, которым лень дойти до контейнера.


В Орле 8 кладбищ. Чтобы проехать и пройти к могилам родных и близких, требуется постоянная уборка. Мусор, по контракту, подрядчик должен вывозить еженедельно, а от посетителей требуется донести его до контейнерной площадки. На новом Наугорском кладбище мусор убрали буквально на днях, но, несмотря на это, уже появились небольшие свалки. И это при том, что на расстоянии чуть более ста метров с одной и с другой стороны установлены специальные контейнеры.

Если на новых погостах мусорные площадки расставляют по секторам, то на старых – там, где найдут место, но его не хватает. Так, на Троицком кладбище мусором завалены не только дорожки, но и могилы.

Как сообщили в администрации Орла, средств на чистоту и порядок в городском бюджете не хватает.

Артём Москвичеков, исполняющий обязанности начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Бюджет города не позволяет вывезти весь мусор, который есть на кладбищах, особенно на старых, скопившийся в определенных дальних участках. Мы стараемся, конечно, вывозить, но опять же есть определенная сумма контракта по вывозу мусора, за которую мы, к сожалению, не можем выходить».

Александр Коржавых, ведущий специалист отдела УКХ г. Орла: «Ежегодно мы запрашиваем порядка 20 миллионов рублей на содержание кладбищ, но по факту получаем порядка 9-10 миллионов».

Контракт на уборку кладбищ заключен до 31 мая. К этому моменту вывезено около двух тысяч кубометров. Выделенной суммы хватит еще на четыре. Так что в дальних уголках кладбищ несанкционированные свалки продолжат превращаться в мусорные горы.


Анна Вайсергисер
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