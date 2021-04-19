Главная » Новости



12:00, 19 апреля 2021 года Коронавирусом заразились 53 орловца, один человек скончался В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 53 случая коронавирусной инфекции (всего – 33 541).



На лечении – 1 799 человек. Накануне выписано 89 орловцев (всего – 31 206). От последствий болезни скончалось 536 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:



Орел – 33; Ливны – 6; Орловский, Ливенский и Малоархангельский районы – по 3; Хотынецкий, Урицкий, Сосковский, Троснянский и Колпнянский – по 1.

Суточная заболеваемость в России – 8 589 (всего – 4 710 690), число выздоровевших – 6 818 (всего – 4 333 598). Общее число летальных исходов – 105 928 (+ 346 случаев за сутки). На лечении – 271 164 человека.





Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



