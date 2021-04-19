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12:30, 19 апреля 2021 года В Мценске достраивают часовню в память о погибших на заводе профильного оборудования Напомним, что взрыв на «ЗПО» произошел 31 января 2020 года.





Взорвавшийся в металлическом ангаре газ (по данным следствия, взорвались пары лакокрасочных покрытий – ацетонов, бензолов и других) и обрушившаяся кровля привели к гибели пяти человек и ранениям троих рабочих. В память о погибших, руководство завода решило возвести на территории предприятия часовню в честь великомученика Георгия Победоносца. В день памяти святого Георгия – 6 мая – будет совершено освящение часовни, говорится в сообществе «Мценск православный» «ВКонтакте».



Фото сообщества «Мценск православный» «ВКонтакте»



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Артём Ежаков



