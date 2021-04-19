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12:41, 19 апреля 2021 года Водителей призывают удалить затемнение в автомобиле Сегодня в Орловской области начались рейды по выявлению автомобилей, стекла которых тонированы сверх нормы, прописанной законом.





Нарушителям инспекторы вручат предупреждение с требованием вернуть автомобилю «прозрачность» в течение суток. Иначе грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на срок до 15 суток. За повторное нарушение степень ответственности уже определит суд. С начала года только в Мценском районе 144 водителя попали в поле зрения полиции.





Мария Семак



