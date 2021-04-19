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13:13, 19 апреля 2021 года

В Орле пресекли деятельность подпольного казино

В отношении шестерых местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр» (ч.3 ст.171.2 УК РФ).


По версии следствия, организованная группа подозреваемых с июня 2020 года по апрель 2021 года незаконно организовала и проводила в трех помещениях на территории Заводского района Орла азартные игры с использованием специализированного оборудования. Пресс-служба областного УМВД сообщает, что в игорных притонах соблюдалась строгая конспирация. К аппаратам подпускались клиенты, опознанные организаторами по камерам видеонаблюдения.

На местах полицейским удалось обнаружить инструментарий ведения нелегального бизнеса - планшеты, телефоны, компьютеры, сим-карты, роутеры и видеооборудование. Также правоохранители нашли в подпольных казино деньги и документацию, подтверждающую теневую деятельность игорных салонов.

Работа подпольного казино пресечена областным УМВД. В данный момент расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.

Фото пресс-службы областного УМВД






Артём Ежаков
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