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13:13, 19 апреля 2021 года В Орле пресекли деятельность подпольного казино В отношении шестерых местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр» (ч.3 ст.171.2 УК РФ).





По версии следствия, организованная группа подозреваемых с июня 2020 года по апрель 2021 года незаконно организовала и проводила в трех помещениях на территории Заводского района Орла азартные игры с использованием специализированного оборудования. Пресс-служба областного УМВД сообщает, что в игорных притонах соблюдалась строгая конспирация. К аппаратам подпускались клиенты, опознанные организаторами по камерам видеонаблюдения.



На местах полицейским удалось обнаружить инструментарий ведения нелегального бизнеса - планшеты, телефоны, компьютеры, сим-карты, роутеры и видеооборудование. Также правоохранители нашли в подпольных казино деньги и документацию, подтверждающую теневую деятельность игорных салонов.



Работа подпольного казино пресечена областным УМВД. В данный момент расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.



Фото пресс-службы областного УМВД













Артём Ежаков



