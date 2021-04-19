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14:39, 19 апреля 2021 года Андрей Клычков поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником Сегодня, 19 апреля, государственная служба отмечает 30-летний юбилей с момента своего основания.





Поздравление главы региона Андрея Клычкова публикует портал областного правительства.



Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 30-летием образования государственной службы занятости населения Российской Федерации!

Ее создание, вызванное велением времени, помогло нивелировать многие негативные последствия эпохи начинавшихся рыночных преобразований, в числе которых одним из наиболее болезненных для людей стала безработица. Общими скоординированными действиями органов власти, усилиями специалистов службы занятости в тяжелейшие 90-е годы удалось избежать массовой безработицы, оперативно приступить к реализации новых программ занятости населения.



Постоянно развиваясь и совершенствуя свою работу, за эти годы ваша служба помогла трудоустроиться, освоить новые профессии, начать собственное дело многим тысячам жителей области.



Особым испытанием для экономики и всех орловцев стал 2020 год. В тяжелых условиях распространения COVID-19 профессиональная работа коллектива областной службы занятости способствовала снижению напряженности на региональном рынке труда, стала серьезной поддержкой для тех, кто оказался в непростом положении в период вынужденных ограничений. При вашем непосредственном участии в прошлом году удалось трудоустроить 7,5 тысяч человек, дать возможность получить востребованные профессии или повысить квалификацию 1,2 тысячи граждан. Благодаря реализации дополнительных мер, получили поддержку более 1,3 тысячи человек, сохранены 1250 рабочих мест.



Правительство Орловской области уделяет особое внимание дальнейшему совершенствованию государственной политики занятости. Сегодня услугу по профобучению наряду с безработными в центрах занятости региона получают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Услуги службы занятости стали предоставляться через МФЦ, успешно внедряются информационные технологии. Особое внимание уделяется снижению неформальной занятости. Законодательно введена практика квотирования рабочих мест для инвалидов.



Областная служба занятости населения подходит к юбилею с достойными показателями, как авторитетная, социально значимая государственная структура, способная обеспечить реальную защиту интересов человека труда.



Благодарю вас за проделанную работу, ответственное отношение к делу, большой вклад в социально-экономическое развитие области, укрепление общественной стабильности и повышение уровня жизни орловцев.



С юбилеем вас, уважаемые товарищи! Крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Орловщины!



Губернатор Орловской области,

А.Е. Клычков.





Артём Ежаков



