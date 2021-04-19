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14:41, 19 апреля 2021 года Влияет ли ЕГЭ и ГВЭ на аттестат? Перед выпускниками всегда возникает много вопросов – влияет ли ЕГЭ на аттестат или аттестат – на ЕГЭ? Важно ли, что поставили за год, если вы сдаете ГВЭ? Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.





Все, кто сдавал ОГЭ, помнят, что оценки за этот экзамен влияли на аттестат за 9 класс. Но в 11 классе все по-другому. Результаты ЕГЭ и ГВЭ влияют на аттестат, только если вы хотите закончить школу с золотой медалью – то есть получить аттестат с отличием. При этом выпускники, претендующие на медаль, должны как бы подтвердить получение высоких оценок в аттестате. Им необходимо набрать не минимальное количество баллов за ЕГЭ, а к примеру 70 – по русскому.



В остальных случаях результаты выпускных экзаменов в 11 классе никак не влияют на оценки в аттестате. В документ поставят только ваши школьные отметки за год.



На что влияют оценки в аттестате за 11 класс? Может показаться, что если вы не медалист, для вас не важно, какие оценки стоят в аттестате. Но это неправда. Оценки в аттестате за 11 класс будут играть решающую роль, если вы не сможете поступить в вуз и пойдете в колледж. Та же история – для тех, кто решил сдавать ГВЭ и сразу направится в СПО.



Колледжи проводят набор по конкурсу аттестатов. Это значит, что ваши годовые оценки за 11 класс определяют, куда вы сможете поступить.



Это особенно важно для молодых людей: после 18 лет их могут призвать в армию. Учёба в колледже даёт отсрочку от военной службы, хотя учиться надо обязательно на очном. Важно помнить, что если вы пользовались отсрочкой в колледже, то не сможете получить ещё одну в вузе.



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева обращает внимание на то, что поступление в колледж, а вместе с ним и ваш аттестат за 11 класс – может потребоваться вам и во взрослом возрасте. Ведь, по закону, у каждого гражданина России есть право: на одно бесплатное высшее образование, на одно бесплатное образование в колледже. Последовательность и возраст значения не имеют. «Срока годности» у аттестата, в отличие от результатов ЕГЭ, тоже нет. Даже взрослым может пригодится «достойный аттестат», если они захотят получить образование. В лучшие колледжи конкурс может быть так же очень высоким – почти как в вузах. Однако существуют и учреждения СПО, где соревнования почти нет. Это значит, что каждый из вас сможет найти для себя место обучения – достаточно выбрать подходящую программу и изучить список колледжей.





Орловское Информбюро



