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14:50, 19 апреля 2021 года

Андрей Клычков вступился за расселяемых жильцов мценского пансионата «ЗиЛ»

После закрытия завода им. Лихачева новый собственник жилья пытается выселить оттуда более 40 человек.


Из-за закрытия «ЗиЛ» в 2005 году мценский пансионат начали сдавать в аренду, затем он был выкуплен и теперь называется ООО «Профилакторий», а здания перевели в нежилые помещения вместе с жилыми домами.

Сегодня пресс-служба областного правительства сообщила, что губернатор Клычков поручил разобраться в возникшей ситуации с расселением жильцов. Глава региона попросил подключиться прокуратуру и УФССП.

«Позиция какого-то гражданина или собственника, вопреки решению суда, не может являться основанием для лишения людей крыши над головой. Важно проверить всю имеющуюся документацию и, в случае необходимости, принять соответствующие меры», − подчеркнул Андрей Клычков.

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Артём Ежаков
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