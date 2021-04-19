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14:50, 19 апреля 2021 года Андрей Клычков вступился за расселяемых жильцов мценского пансионата «ЗиЛ» После закрытия завода им. Лихачева новый собственник жилья пытается выселить оттуда более 40 человек.





Из-за закрытия «ЗиЛ» в 2005 году мценский пансионат начали сдавать в аренду, затем он был выкуплен и теперь называется ООО «Профилакторий», а здания перевели в нежилые помещения вместе с жилыми домами.



Сегодня пресс-служба областного правительства сообщила, что губернатор Клычков поручил разобраться в возникшей ситуации с расселением жильцов. Глава региона попросил подключиться прокуратуру и УФССП.



«Позиция какого-то гражданина или собственника, вопреки решению суда, не может являться основанием для лишения людей крыши над головой. Важно проверить всю имеющуюся документацию и, в случае необходимости, принять соответствующие меры», − подчеркнул Андрей Клычков.



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Артём Ежаков



