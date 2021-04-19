Главная » Новости



15:56, 19 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня заработали реабилитационные центры «Солнышко» и «Березка».



- Путь к памяти - с преодолениями. Мусор на кладбищах – проблема, которую не могут решить до конца.



- За прорыв в орловской медицине - благодарность от губернатора. Сегодня наградили хирургов, которые спасли руку пострадавшему орловцу.



- ЧП в огне. В пожаре травмирован годовалый малыш. Следователи начали проверку.



- Получение госуслуг для жителей Заводского района станет удобнее. Сегодня в ТЦ «Грин» откроют новый МФЦ.



- Поисковики готовятся к открытию «Вахты памяти». Она стартует в эту пятницу.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



