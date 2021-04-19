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15:58, 19 апреля 2021 года Первые орловские призывники отправились служить Сегодня на армейскую службу торжественно проводили нарышкинских призывников. Молодые люди получили последние напутствия от земляков перед отправкой в войска.





Весной и летом из Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов в Вооруженные силы страны отправятся 50 парней. Большинство призовут во второй половине июня. Местный военком Виктор Ткаченко уверен – престиж армии только растет и уже нередки случаи, когда после прохождения обязательной воинской службы, юноши принимают решение остаться служить на контрактной основе.





Юлия Опанасюк



