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16:38, 19 апреля 2021 года В Орле эвакуируют дом №65 по ул. Комсомольской Как сообщили в пресс-службе МЧС, в одном из подъездов найдена подозрительная сумка.





В эти минуты в Орле проходит эвакуация жильцов дома №65 по улице Комсомольской. По предварительным данным, в пятом подъезде найдена подозрительная сумка.



На месте уже работают спасатели и представители Росгвардии. Напомним, что в этом доме находится модельная библиотека и ряд магазинов.



Фото жителя дома





Артём Ежаков



