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18:11, 19 апреля 2021 года

Орёл одним из первых в России создал офис МФЦ на базе торгового центра

Сегодня состоялось открытие.


Новый МФЦ, открывшийся в большом торговом центре на Кромском шоссе, стал символом партнёрства бизнеса и власти. Удобная инфраструктура, транспортная доступность, отсутствие очередей - это далеко не все плюсы, которые отметили первые клиенты. Дюжина окон, столько же специалистов. Каждый из них может в течение 15 минут оказать любую из 300 доступных госуслуг, и, как отметил губернатор, их количество будет постоянно увеличиваться.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К примеру, я в качестве пробы запросил информацию по моей трудовой деятельность. В течение полутора минут выписку получил. И сейчас стоит задача по расширению всего функционала, комплекса мер, который МФЦ будет оказывать».
 
Павел Калугин, директор БУ ОО «МФЦ»: «Половина окон - это услуги федеральных ведомств: МВД, ФНС, Пенсионный фонд. А половина окон - это Росреестр, потому что на сегодняшний день эти услуги составляют половину всех услуг в Орловской области».
 
За один день новый МФЦ может обслужить до 400 людей. Оценка его эффективности будет дана немного позже. Губернатор отметил, что если орловцы хорошо оценят работу нового центра, то подобные могут появиться и в других районах Орла. Руководство МФЦ отметило, что сейчас ведутся переговоры с одним из ливенских торговых центров по запуску аналогичного проекта.



Антон Киселёв
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