В доме на Комсомольской взрывоопасных предметов не обнаружено

Сегодня в Орле эвакуировали жильцов дома № 65 по улице Комсомольской.

Сегодня днем в одном из подъездов дома № 65 по улице Комсомольской была найдена подозрительная сумка. На месте работали сотрудники Росгвардии и МЧС. Была организована эвакуация жителей.



Как сообщили в пресс-службе МЧС, после обследования территории сотрудниками Росгвардии взрывоопасных предметов не обнаружено.



Фото жителя дома