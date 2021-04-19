В доме на Комсомольской взрывоопасных предметов не обнаружено

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18:19, 19 апреля 2021 года
В доме на Комсомольской взрывоопасных предметов не обнаруженоСегодня в Орле эвакуировали жильцов дома № 65 по улице Комсомольской.
Сегодня днем в одном из подъездов дома № 65 по улице Комсомольской была найдена подозрительная сумка. На месте работали сотрудники Росгвардии и МЧС. Была организована эвакуация жителей.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, после обследования территории сотрудниками Росгвардии взрывоопасных предметов не обнаружено.
Фото жителя дома
Орловское Информбюро