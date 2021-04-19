понедельник 19.04.2021 22:09:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:26, 19 апреля 2021 года

Асфальт, уложенный во дворе дома на Песковской в Орле, проверят на соответствие нормам

Сегодня в присутствии комиссии были взяты пробы асфальта, которые проверят в лаборатории.


Как пишет сайт городской администрации, двор дома №17 ул. Песковской стал первым объектом экспертизы инженеров дорожной лаборатории КУ ОО «Орёлгосзаказчик» в этом году. Эта территория — одна из благоустраиваемых в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
 
На прошлой неделе во дворе было уложено асфальтовое покрытие. А сегодня комиссия, в состав которой вошли представители КУ ОО «Орёлгосзаказчик», МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС) и подрядной организации ООО «Асфальтоукладчик», прибыла на место для взятия проб асфальта.
 
«Пробы берутся с помощью специального аппарата – керноотборника. Он вырезает из дорожного покрытия небольшие цилиндры — керны. Затем при помощи обычной линейки проверяется толщина уложенного асфальта. Вот, мы видим, что здесь все слои первично, то есть по толщине, соответствуют нормам», – рассказал главный специалист производственного отдела УКС Орла Михаил Бирюков.
 
После взятия проб инженерами лаборатории «Орёлгосзаказчика» составляется акт отбора образцов. В этом документе фиксируется точное место взятия проб асфальта и ряд других данных. Документ подписывают члены экспертной группы. Для дальнейшей проверки качества пронумерованные керны отправляют в лабораторию, где их всесторонне исследуют.
 
Результаты экспертизы будут известны через 3-5 суток. По её итогу станет ясно, добросовестно ли подрядчик выполнил работу или асфальтовое покрытие всей территории двора ожидает повторное обновление.

Фото пресс-службы мэрии Орла



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.