Асфальт, уложенный во дворе дома на Песковской в Орле, проверят на соответствие нормам

Сегодня в присутствии комиссии были взяты пробы асфальта, которые проверят в лаборатории.

Как пишет сайт городской администрации , двор дома №17 ул. Песковской стал первым объектом экспертизы инженеров дорожной лаборатории КУ ОО «Орёлгосзаказчик» в этом году. Эта территория — одна из благоустраиваемых в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

На прошлой неделе во дворе было уложено асфальтовое покрытие. А сегодня комиссия, в состав которой вошли представители КУ ОО «Орёлгосзаказчик», МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС) и подрядной организации ООО «Асфальтоукладчик», прибыла на место для взятия проб асфальта.

«Пробы берутся с помощью специального аппарата – керноотборника. Он вырезает из дорожного покрытия небольшие цилиндры — керны. Затем при помощи обычной линейки проверяется толщина уложенного асфальта. Вот, мы видим, что здесь все слои первично, то есть по толщине, соответствуют нормам», – рассказал главный специалист производственного отдела УКС Орла Михаил Бирюков.

После взятия проб инженерами лаборатории «Орёлгосзаказчика» составляется акт отбора образцов. В этом документе фиксируется точное место взятия проб асфальта и ряд других данных. Документ подписывают члены экспертной группы. Для дальнейшей проверки качества пронумерованные керны отправляют в лабораторию, где их всесторонне исследуют.

Результаты экспертизы будут известны через 3-5 суток. По её итогу станет ясно, добросовестно ли подрядчик выполнил работу или асфальтовое покрытие всей территории двора ожидает повторное обновление.



Фото пресс-службы мэрии Орла