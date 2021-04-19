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18:35, 19 апреля 2021 года Реабилитационный центр «Березка» принял первых посетителей Правила пребывания там ужесточились, и количество пациентов - значительно уменьшено. Но люди с ограниченными возможностями здоровья ждали открытия центра с нетерпением.





Весь ковидный год «Берёзка» пустовала. Долгожданный, первый после долго перерыва заезд - всего 25 человек, вместо 60. Соблюдают уже привычные меры безопасности и медики, и сами пациенты. Константин Амелёхин, директор реабилитационного центра «Берёзка»: «Те, кто приезжает на реабилитацию, должны иметь на руках документ, подтверждающий вакцинацию или наличии антител». Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Персонал, в большей части, будет, безусловно, привит, понятно, что тоже многие переболели, мы также провели анализы на антитела, то есть мы представляем картину и соблюдаем требования Роспотребнадзора, что не менее 60%, в том числе и персонала, должны быть либо привиты, либо иметь наличие антител». В комнатах размещают по одному постояльцу - чтобы избежать возможного распространения инфекции. Перед тем, как назначить процедуры, проводится обязательный осмотр у доктора. В зависимости от показаний назначают физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж. Уделяют особое внимание и тем, кто переболел коронавирусом – им назначают дыхательную гимнастику. В доковидный период в актовом зале реабилитационного центра пели в караоке, смотрели фильмы, танцевали. Сейчас же массовые мероприятия - под запретом, впрочем как и выезд пациента во время лечения за пределы центра. Да и родственников в гости приглашать нельзя. Всё делается для того, чтобы уберечь от коронавирусной инфекции пациентов, а это в основном пожилые люди и инвалиды. К работе с отдыхающими допускаются только персонал и медики с антителами или привитые от COVID-19.





Юлия Сабельникова



