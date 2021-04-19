Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В Орле полицейские пресекли незаконную игорную деятельность, совершенную организованной группой.





- Сегодня центр «Березка» распахнул свои двери для посетителей, прибывших на реабилитацию.





- Символ партнерства бизнеса и власти. Новый МФЦ открыли прямо в крупном торговом центре.





- Мусор орловских кладбищ. По мнению подрядчика, на полноценную уборку выделенных денег не хватит.





- Выгонят ли бывших «ЗиЛовцев» на улицу? В конфликт, который длится уже несколько лет, вмешался губернатор.





- За прорыв в орловской медицине - отмечены! Сегодня наградили врачей, которые пришили отрезанную кисть руки.





- Сотни ракурсов великого озера. В Орле открылась удивительная выставка. Главный герой фотографий - Байкал.