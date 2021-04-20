Сегодня – Национальный день донора

День донора отмечается ежегодно 20 апреля

День донора посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, а также - врачам, которые проводят забор крови.

Сегодня с 8 до 13 часов проходит акция безвозмездного донорства в Службе крови Орловской области. Также бригада медиков выехала в Орловский медицинский колледж.