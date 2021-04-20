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7:21, 20 апреля 2021 года Орловские футболистки выиграли Всероссийский финал Первой лиги Турнир по мини-футболу проходил в Орле в течение шести дней.





В финале орловская команда одержала победу над дублем нижегородской «Норманочки». Итог матча 3:1. Эта победа стала третьей подряд для нашей команды. Ранее орловчанки становились чемпионками Первой лиги в 2018 и 2019 годах. В прошлом году финал был отменен из-за пандемии.





Анастасия Дорохова



