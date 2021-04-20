Орловские врачи могут претендовать на звание лидеров России

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8:34, 20 апреля 2021 года
Орловские врачи могут претендовать на звание лидеров РоссииУже больше года на силу, стойкость и преданность профессии медиков проверяет коронавирус. И сейчас у тех, кто не сдался и готов идти дальше, есть шанс попасть в состав государственного кадрового резерва в рамках конкурса «Лидеры России» в направлении «Здравоохранение».
Попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России» могут руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие опыт работы не менее двух лет.
Победители получат возможность повысить квалификацию в ведущих вузах страны, пройти стажировку в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Подробности - на сайте лидерыроссии.рф
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Мария Семак