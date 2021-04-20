Орловские врачи могут претендовать на звание лидеров России

Уже больше года на силу, стойкость и преданность профессии медиков проверяет коронавирус. И сейчас у тех, кто не сдался и готов идти дальше, есть шанс попасть в состав государственного кадрового резерва в рамках конкурса «Лидеры России» в направлении «Здравоохранение».

Попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России» могут руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также имеющие опыт работы не менее двух лет.