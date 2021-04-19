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19:46, 19 апреля 2021 года

Андрей Клычков высказался за поклассовое проведение выпускных

Свою позицию он озвучил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях. Окончательное решение, касающиеся дат проведения торжеств, посвященных окончанию учебного года и их формата, должно быть принято на заседании оперативного штаба 22 апреля.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Не хочу навязывать свою личную позицию, но считаю, что возможно разрешить проведение выпускных – как в детских садах, так и в школах – по классам, с соблюдением противоэпидемиологических мер. Любые запреты не приведут к результатам. Ну как в саду дети сами могут провести праздник? Ну да, с воспитателем, но никакого праздника не будет, поэтому нужно здесь идти навстречу и поддержать предложение жителей, особенно по детским садам. Думаю, что именно в таком ключе и будет принято решение штаба».
 
Напомним, что в минувший четверг глава регионального департамента образования Татьяна Крымова предложила рассмотреть возможность проведения «Последнего звонка» 21 мая, а 25 июня провести церемонию выдачи аттестатов одиннадцатиклассникам.



Артём Ежаков
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