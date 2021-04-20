Бюджет Орловской области достиг профицита

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9:15, 20 апреля 2021 года
Бюджет Орловской области достиг профицитаВ первом квартале 2021 года в региональную казну поступило больше 8,5 млрд рублей доходов, при этом было потрачено свыше 8 млрд.
В январе-марте текущего года выросли как доходы, так и расходы областной казны. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в бюджет поступило на 1,3 млрд рублей больше, а траты выросли 336,2 млн рублей.
Данные цифры были озвучены на сегодняшнем заседании регионального правительства. Было отмечено, что социально-значимые расходы финансировались своевременно и в полном объеме, сообщает региональный
информационный портал.
Артём Ежаков