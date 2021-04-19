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20:00, 19 апреля 2021 года Клычков призвал орловцев не собираться на митинги Губернатор Орловской области попросил об этом жителей региона во время прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас не может сейчас быть сейчас никаких митингов, я всех просто умоляю. Мне постоянно писали партии с просьбами о митингах и демонстрациях – мы всем отказали, потому что у нас коронавирус и за это предусмотрена административная ответственность. Давайте не будем поддаваться на провокации, когда вас вытаскивают на улицы, для того чтобы разбираться потом в полиции и судах. Можно по-разному ко всему относиться, но почему запрет для одних должен действовать, а для других - нет? Нельзя нарушать общественную безопасность. Я всех прошу со здравой головой к этому подходить. Запретить проведение 9-го мая и митинги давайте собирать? На все будет жесткая реакция полиции, имейте в виду».





Артём Ежаков



