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9:27, 20 апреля 2021 года Ссора двух орловцев завершилась рукоприкладством и уголовным делом 35-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью, на время расследования отпустили под подписку о невыезде.





Инцидент произошел в одном из заведений Заводского района Орла. По данным следствия, поссорившись с 21-летним парнем, подозреваемый ударил молодого человека. Последствия травмы проявились не сразу – лишь через некоторые время пострадавший почувствовал недомогание и обратился к медикам – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



