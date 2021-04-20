На Орловщине увеличивают площадь лесов

Всего запланировано засадить лесными культурами 69 гектаров.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» проводится воссоздание лесного фонда. Всего запланировано высадить 69 га лесных культур.

В настоящее время посадка завершена в Болховском лесничестве. На площади 2,1 га высажены сеянцы сосны из расчета 4166 штук на гектар. Работники автономного учреждения «Мценсклес» сажали сосну вручную, используя мечи Колесова – специальные лесопосадочные лопаты. Влажность почвы и температура воздуха благоприятствовали посадке, а установившаяся прохладная дождливая погода дает дополнительные гарантии хорошей приживаемости растений.

10 из 20 гектаров посажены в Ливенском лесничестве, 1 гектар осталось посадить в Дмитровском лесничестве (план – 8,7 га), почти половина работ выполнена в Мценском лесничестве (1,1 га из 2,5). Посадка в Глазуновском, Ломецком и Новосильском лесничествах начнется в ближайшие дни.