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20:10, 19 апреля 2021 года С орловцев не станут взимать плату за посещение «Орловского полесья» Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Напомним, что платный доступ на территорию «Орловского полесья» в размере 150 рублей с человека обусловлен постановлением Правительства РФ от 13.07.2020 г. № 1039 и приказом Минприроды России от 9.09.2020 г. № 667.



На фоне этой новости губернатор пообещал приложить усилия для отмены этого решения.

Сегодня он заявил: «Мы договорились – с жителей области не будет взиматься плата в "Орловском полесье"».





Артём Ежаков



