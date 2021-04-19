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20:54, 19 апреля 2021 года

В Орловской области прорабатывают варианты борьбы с «наливайками»

Их в прямом эфире озвучил губернатор Клычков.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По наливайкам: несколько вариантов смотрим, каким образом этот вопрос решить. Если помните, в прошлый раз увеличили квадратные метры – это не изменило ситуацию, по лицензионным соглашениям пошли – аналогичный результат, уходят в «серую зону». Но я повторюсь, нравится ли это кому или нет – подобного рода деятельность наносит ущерб жителям, поэтому нужно решать».



Артём Ежаков
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