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20:54, 19 апреля 2021 года В Орловской области прорабатывают варианты борьбы с «наливайками» Их в прямом эфире озвучил губернатор Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По наливайкам: несколько вариантов смотрим, каким образом этот вопрос решить. Если помните, в прошлый раз увеличили квадратные метры – это не изменило ситуацию, по лицензионным соглашениям пошли – аналогичный результат, уходят в «серую зону». Но я повторюсь, нравится ли это кому или нет – подобного рода деятельность наносит ущерб жителям, поэтому нужно решать».





Артём Ежаков



