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9:43, 20 апреля 2021 года На Орловщине назвали лучшего воспитателя области Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» в этом году стала Ирина Крючкова – педагог детского сада №14 г. Мценска.





В очном туре областного этапа соревнования участвовали 18 педагогов, затем 8 полуфиналистов показывали рабочие мастер-классы, а в финале 4 воспитателя продемонстрировали собственную профессионально-личностную позицию по вопросам дошкольного образования.

«Я люблю атмосферу детства, отвечать на сотни детских вопросов «Почему?», радоваться детским успехам и достижениям. Уверена, что научить может знающий, передать опыт – его имеющий, наполнить духовными ценностями – обладающий ими», – цитирует Ирину Крючкову сайт областного правительства Также были названы победители в трех конкурсных номинациях:



• Наталья Мироненко, воспитатель детского сада №35 г. Орла, победитель в номинации «Педагог-исследователь»;

• Светлана Брыкова, учитель-логопед детского сада №96 г. Орла, победитель в номинации «Педагог – творец»;

• Наталья Савкова, воспитатель Сахзаводской средней общеобразовательной школы Ливенского района, победитель в номинации «Педагог-вдохновитель».



Лауреатами регионального этапа конкурса «Воспитатель года» стали:



• Анна Лёвина, учитель-логопед детского сада №4 г. Болхов;

• Татьяна Лучина, воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №24 г. Орла;

• Мария Тормасова, воспитатель детского сада №79 «Сказка» г. Орла;

• Анна Шилова, педагог дополнительного образования Центра развития ребенка – детский сад №19 д. Жилина Орловского района;



Фото пресс-службы областного правительства









Артём Ежаков



