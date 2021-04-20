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9:43, 20 апреля 2021 года

На Орловщине назвали лучшего воспитателя области

Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» в этом году стала Ирина Крючкова – педагог детского сада №14 г. Мценска.


В очном туре областного этапа соревнования участвовали 18 педагогов, затем 8 полуфиналистов показывали рабочие мастер-классы, а в финале 4 воспитателя продемонстрировали собственную профессионально-личностную позицию по вопросам дошкольного образования.
«Я люблю атмосферу детства, отвечать на сотни детских вопросов «Почему?», радоваться детским успехам и достижениям. Уверена, что научить может знающий, передать опыт – его имеющий, наполнить духовными ценностями – обладающий ими», – цитирует Ирину Крючкову сайт областного правительства.
Также были названы победители в трех конкурсных номинациях:

• Наталья Мироненко, воспитатель детского сада №35 г. Орла, победитель в номинации «Педагог-исследователь»;
• Светлана Брыкова, учитель-логопед детского сада №96 г. Орла, победитель в номинации «Педагог – творец»;
• Наталья Савкова, воспитатель Сахзаводской средней общеобразовательной школы Ливенского района, победитель в номинации «Педагог-вдохновитель».

Лауреатами регионального этапа конкурса «Воспитатель года» стали:

• Анна Лёвина, учитель-логопед детского сада №4 г. Болхов;
• Татьяна Лучина, воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №24 г. Орла;
• Мария Тормасова, воспитатель детского сада №79 «Сказка» г. Орла;
• Анна Шилова, педагог дополнительного образования Центра развития ребенка – детский сад №19 д. Жилина Орловского района;

Фото пресс-службы областного правительства




Артём Ежаков
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