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9:52, 20 апреля 2021 года В Орле эвакуировали 33 человека из-за горящего лифта Инцидент произошел утром 19 апреля.





Спасателям сообщили о возгорании в многоэтажке на ул. Комсомольской в 06:56. В здании горел лифт, который потушили прибывшие пожарные. Параллельно с ликвидацией возгорания, газодымозащитники эвакуировали из подъезда 33 человека. В результате происшествия никто не пострадал.



Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за прошедшие сутки выезжали 15 раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожаров, ещё одиннадцать – на различные происшествия и помощь населению, сообщает сайт областного ГУ МЧС.





Артём Ежаков



