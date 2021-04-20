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10:03, 20 апреля 2021 года В Орле неизвестный сбил женщину на «зебре» и скрылся УГИБДД просит очевидцев помочь с информацией о случившемся.





Инцидент произошел накануне, 19 апреля, в 13:50. В районе д. №17 по ул. Рощинской неизвестный водитель на неизвестной машине сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 48-летнюю женщину и скрылся.



УГИБДД просит очевидцев этого ДТП и граждан, имеющих запись видеорегистратора, обратиться по телефону: 72-90-00.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



