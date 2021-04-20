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10:24, 20 апреля 2021 года Майские праздники на Орловщине пройдут в «ковидном» формате Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, мы не сможем провести полноценный формат празднования 1 мая и 9 мая, будут ограничения по типу прошлогодичных». Напомним, что в прошлом году майские праздники ушли в онлайн. Традиционные мероприятия по типу первомайского шествия или Парада Победы были и вовсе отменены.



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Артём Ежаков



