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11:00, 20 апреля 2021 года В Ливнах показали «Женское лицо Победы» О своих родных, переживших войну, рассказали работники детского сада.





В Ливнах организовали выставку «Женское лицо Победы». Как сообщает ТК «Принт-ТВ», фотографии и рассказы о родственницах, переживших Великую Отечественную войну, собрали воспитатели детского сада № 20. На открытии они рассказали о своих родственниках. Повторить похожее мероприятие планируется еще в нескольких дошкольных учреждениях.





Мария Семак



