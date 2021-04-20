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11:10, 20 апреля 2021 года Орловцам задолжали около 5,5 млн рублей зарплаты Речь идет о просроченной оплате труда по состоянию на 1 апреля.





Ко второму весеннему месяцу работодатели Орловской области остались должны своим сотрудникам 5 миллионов 478 тысяч рублей. Наибольшая доля просроченной зарплаты пришлась на строительство – 3 миллиона 809 тысяч. Остаток суммы составляют долги по оплате труда на обрабатывающих производствах – 1 миллион 669 тысяч.



По сравнению с мартом показатель просроченной задолженности уменьшился на 1,9 млн рублей.



Согласно отчету Орелстата, в обследовании не принимали участие субъекты малого предпринимательства.





Артём Ежаков



